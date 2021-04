Ternana, quando la allena un tecnico toscano la squadra umbra vince il campionato…

La Toscana porta bene alla Ternana. Un dato curioso della storia rossoverde, emerso analizzando alcune delle promozioni della Ternana: quando la allena un tecnico toscano la squadra sale di categoria.

La Ternana ha vinto il campionato di C e giocherà in B la prossima stagione. Nulla di nuovo sotto il sole in Umbria, stando anche alla interessante ricostruzione di Calciofere.it. Quando un tecnico toscano allena la squadra rossoverde, la promozione è dietro l'angolo. Corrado Viciani, artefice della prima promozione in serie A rossoverde era originario di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Mentre la seconda promozione, quella della stagione 1973-74 vedeva in panchina Enzo Riccomini, originario di Piombino.