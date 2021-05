Ternana, tifosi allo stadio 2 giorni prima del derby: “Vincete, ci avete ridato l’entusiasmo”

Verso Ternana-Perugia. il derby umbro con una Supercoppa in palio

Un gruppo di tifosi della Ternana si è ritrovato ai botteghini del Liberati ieri pomeriggio. Come annunciato, hanno incitato la squadra in vista del derby di sabato pomeriggio. La sfida contro il Perugia, valida per la Supercoppa, inizierà alle 15.00. Ai rossoverdi ternani, visti i risultati della sfida contro il Como, sarà sufficiente pareggiare per alzare il trofeo.