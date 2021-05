Terni, tutti in piedi al bar: entra l’uomo derby!

Terni, una realtà in cui il calcio è importante. I giocatori se ne accorgono immediatamente, sotto casa...

Aniello Salzano è stato il protagonista del derby vinto dalla Ternana per 1-0 sul Perugia, con il quale i rossoverdi hanno vinto la Supercoppa di Lega Pro. Il centrocampista rossoverde ha raccontato, sulle pagine umbre del quotidiano Il Messaggero, cosa è successo nel suo bar sotto casa il giorno dopo, quando è andato a fare colazione: "Sono entrato e tutti si sono complimentati con me e mi hanno fatto i complimenti, non solo per il gol segnato ma anche per essere entrato nella storia della Ternana. Di questo, sono orgoglioso“.