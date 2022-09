Tifosi, scontri al derby pugliese Monopoli-Taranto: inchiesta e multe salate per i club

Una multa di 3mila euro per la società rossoblù tarantina, sanzione di 5mila euro e diffida dello stadio Veneziani per il Monopoli. Lo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto prendere le distanze da quanto accaduto, condannando fermamente gli atti di violenza causati da quelli che sono stati definiti "pseudotifosi", lontani da lealtà e fair play in cui il Club si riconosce.

Sul campo, in ogni caso, è stato un esordio col botto in campionato per il Monopoli: battuto il Taranto per 4-1. I biancoverdi, grazie ad un brillante secondo tempo, hanno conquistato la prima vittoria stagionale nel derby pugliese dello stadio Veneziani.