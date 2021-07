Torna il derby Messina-Catania: quella rimonta di Lucarelli e quando mancavano le maglie…

Da quattro anni Messina e Catania non si affrontano in competizioni ufficiali. Torna il derby tra le due compagini, dopo la vittoria del campionato di Serie D da parte dei messinesi dell’ACR.

All'epoca dell'ultimo derby fra Messina e Catania, di nuovo di fronte nel prossimo campionato di Serie C, entrambe le squadre militavano in Lega Pro. L'ultimo scorso era stato un derby molto teso, anche assolutamente rocambolesco. Prima sembrava tutto favorevole al Messina, con il Catania in inferiorità numerica già nelle battute iniziali a seguito dell’espulsione di Gil Drausio, e poi davanti a circa 7mila spettatori, il rigore trasformato da Milinkovic per la gioia dell’allora tecnico giallorosso dei messinesi Cristiano Lucarelli. Ma tempo dieci minuti e cambia totalmente il match. Espulsione ingenua nel Messina, e rimonta del Catania da 1-0 a 1-2 una volta ristabilita la parità numerica, per l'esultanza dei 600 tifosi giunti da Catania.

Altro episodio storico di rilievo nel 1998, quasi diciotto anni prima. sul crinale dei 93 chilometri che separano Catania e Messina. All'epoca il Messina Peloro e il Calcio Catania, nella stagione 1998/99, erano due tra le migliori formazioni del Girone C di Serie C2, oltre ad essere rivali come poche altre squadre in Italia. Alla vigilia della 14esima giornata i rossazzurri guidavano il campionato con 23 punti: la classifica dei giallorossi ne contava 21. Un derby è sempre un derby: se vale anche il primato in classifica, poi… Circa 5mila tifosi catanesi a Messina, ma ad un certo punto come un lampo, una voce: “Forse non si gioca”. “Servono magliette”. Proprio così. Il Catania, giunto al Celeste, aveva con sé solo maglie bianche con rifiniture rossazzurre. Il Messina, in quella stagione, ne aveva a disposizione due: una biancoscudata, l’altra giallorossa. A quel punto, la gara era davvero a rischio. Risolvono i tifosi: si tolgono di dosso la loro maglia rossazzurra del Catania con cui stavano facendo il tifo sugli spalti e consentono alla loro squadra di giocare. Risultato? Un combattutissimo 0-0.