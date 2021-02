Torna Juve Stabia-Avellino e il portiere Bifera ricorda il suo storico…gol del 1998

Il primo dei due derby campani da cui è attesa la Juve Stabia in Serie C è contro l'Avellino, la partita del gol storico del portiere stabiese...

Nella puntata di "Passione Gialloblù" su Stabia Channel, è stato ospite Francesco Bifera, ex portiere della Juve Stabia, attesa da due derby campani nel girone C di Serie C, il primo in casa contro l'Avellino e il secondo sul campo della Cavese e del Catania. A proposito di Avellino...Era l'11 Aprile 1998 e fu proprio il portiere della Juve Stabia a fissare il risultato sul 2-2 con un suo gol negli ultimi secondi di recupero...

Le parole di Bifera: "La partita con l'Avellino? Pensare che, dopo circa venticinque anni, i tifosi gialloblù mi ricordano ancora è un motivo di forte orgoglio. La partita era una di quelle particolare non solo perché era ed è un derby, ma anche perché era uno scontro play off. Stavamo cercando disperatamente di pareggiare, anche se eravamo in nove. Ed è arrivato al 95'. Se il portiere si spinge in avanti vuol dire che si è disperati. Ora, mi dico: 'Per fortuna che lo eravamo' ".