Torre del Greco, derby ad alto rischio: trasferta in dubbio per i tifosi Juve Stabia

Girone C di Serie C. Turris terza in classifica e Juve Stabia quindicesima

Redazione DDD

Turris-Juve Stabia è il derby di Serie C fissato da calendario per le 17.30 di sabato 30 ottobre. Ci si attendeva che la gara, proprio per la storica rivalità fra le due tifoserie, finisse sotto la lente d’ingrandimento dell’Osservatorio sulle Manifestazione Sportive. Invece a sorpresa il derby tra la squadra di Torre del Greco e quella di Castellammare di Stabia non è stato inserito nell'elenco delle partite connotate da profili di rischio o criticità.

La segnalazione dell’alto profilo di rischio è però scattata in seguito, attraverso una nota trasmessa in Questura dal Commissariato di Torre del Greco. Possibili provvedimenti restrittivi per i tifosi ospiti potrebbero dunque essere ufficializzati nei prossimi giorni. Sarà un derby teso, fra la Turris sconfitta a Campobasso fra le recriminazioni arbitrali e la Juve Stabia che ha esonerato il tecnico Walter Alfredo Novellino.