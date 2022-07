Torres, il derby con il Cagliari si avvicina: loro in B, a Sassari Serie C ad un passo…

La Torres sta lavorando sodo per riuscire a disputare il prossimo campionato di Lega Pro. Pinna e Maddau hanno depositato i documenti relativi alla domanda di ripescaggio. Le tappe di questo viaggio sono state Roma - Federcalcio - e Firenze - Sede della Lega Pro - per poi fare ritorno alla base.

La prima analisi della domanda del club sassarese da parte dell’organismo di controllo della Lega Pro è stata molto positiva, secondo Centotrentuno.com. Filtra ottimismo per vedere soddisfatto il sogno della piazza sassarese chiamato ripescaggio in Serie C. Ottimismo dato anche dal fatto che ad alcuni club, dietro in graduatoria rispetto ai sassaresi, è stato suggerito di non presentare domanda perché quella della Torres è in regola con le linee guida richieste.