Torres, il presidente Ghirelli: “Avete lottato per il derby, onorando lo sport”

Queste le parole del presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli (nella foto di Alessandro Sanna) dedicate alla Torres, alla sua dirigenza, al suo essere squadra, società e città e comunità: “Grazie per queste due giornate che abbiamo trascorso insieme. Torres-Olbia 1-1, una partita di una intensità incredibile. Un pubblico stupendo, appassionato ed innamorato ha gioito, tremato, esultato. Un susseguirsi di emozioni, fino all’ultimo secondo dei cinque minuti di recupero. Grazie ad un pubblico unico, noi della C siamo più forti. Avete lottato, lealmente, per vincere il derby, avete onorato lo sport e il calcio, avete dato una grande immagine della Sardegna, tutti i vostri concittadini ne ottengono qualcosa. Noi della Serie C ne ricaviamo il messaggio che il campionato lo dovremmo riformare, mettendo al centro l’emozione, i derby e così il pubblico tornerebbe negli stadi, anche le ragazze e i ragazzi. Noi non siamo i 'sensali' della politica sportiva, usi a capire se una cosa ci sia o meno utile per far carriera, adusi a interpretare invece che decidere il meglio, anche a costo di dover combattere stolte resistenze al cambiamento. Con il beato Carlo Acutis, quello dello zainetto vogliamo dare una guida di valori ai ragazzi, con la lotta al cibo sintetico difendiamo le eccellenze alimentari del Paese.