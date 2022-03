Tra i pescatori al Porto Vecchio di Bari: “Ragazzi, c’è una maglia speciale per il derby…”

Bari, una nuova maglia in occasione del derby e i pescatori la commentano...

Il Bari ha deciso di presentare una maglia in edizione limitata firmata Lc23 (marchio Leo Colacicco) che verrà indossata dai biancorossi in occasione del derby contro la Fidelis Andria, in programma domenica prossima alle 17.30 per la 34esima giornata del girone C di Lega Pro che i galletti guidano con 10 punti di vantaggio sul Catanzaro.