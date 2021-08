Trento, torna il derby a Bolzano: ma il Sudtirol “Peccato, il nostro stadio non sarà pronto”

Il Trento salirà al "Druso" per il derby, ma non ci sarà sold out...

Intervistato dal Corriere dell’Alto Adige il presidente del SudTirol Walter Baumgartner ha parlato del prossimo derby contro il Trento in Serie C: “Il derby è una partita a cui teniamo particolarmente, siamo davvero felici di poter affrontare il Trento e l’unico rammarico è che per quella data il nostro stadio non sarà ancora pronto ad ospitare tutto il pubblico che avrebbe potuto presenziare a questo grande appuntamento". Non solo: "Avrei preferito esordire in trasferta, anche perché siamo impegnati nel completamento dei lavori allo stadio Druso. C’è stato un ritardo, questo è innegabile, speravamo di terminare tutto per la fine di ottobre, invece credo che si andrà a fine 2021".