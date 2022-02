Ultras Cesena in sciopero, il Modena vince il derby: “Salutate la capolista”

Derby pesante per il Modena, anche se poco spettacolare e con poche emozioni

La Reggiana ha pareggiato sul campo della Carrarese, mentre il Modena ha vinto il derby emiliano-romagnolo contro i bianconeri cesenati. Ecco perché "Salutate la capolista" è il commento più gettonato da parte dei tifosi gialli il giorno dopo. Dal canto loro i tifosi cesenati ammettono "Quest'anno siete superiori". Con la curva ultrà in sciopero, erano solo 140 i tifosi del Cesena al seguito della loro squadra nel derby perso 1-0 a Modena nel girone B di Serie C.

Ha dunque vinto la solidità del Modena: 1-0 su un Cesena quasi mai pericoloso. Decisivo un rigore trasformato alla mezzora dal 30enne milanese cresciuto nell'Inter Luca Tremolada. Pochissime le emozioni al Braglia, alla fine fanno festa i canarini che si candidano come favoriti per la promozione diretta: 15esima vittoria nelle ultime 16 partite per la squadra di Tesser che sorpassa la Reggiana.