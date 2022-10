Ultras Triestina, rimborsati dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen

La gara tra Juventus Next Gen e Triestina è finita 1 a 0 per i ragazzi della Vecchia Signora grazie alla rete di Mattia Compagnon.

Non una sconfitta come le altre...

Che la partita non era come le altre lo si intuiva già nel pre-match quando i tifosi degli ospiti hanno incominciato a rumoreggiare sui social vista la classifica gravosa della propria compagine.

In campo ci sono state ben due espulsioni, una per squadra, e la Triestina è adesso in una situazione scomoda: in piena zona play out. La società ha deciso - però - di rimborsare il biglietto della partita a quegli ultras che hanno seguito la loro compagine in trasferta ad Alessandria. Di recente ci sono state tensioni e risse anche fra stessi tifosi della Triestina.