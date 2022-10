Un barese punisce il Taranto nel derby: gol di Manzari e il Monopoli passa il turno…

Era molto atteso il derby Taranto-Monopoli, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Il Taranto era reduce dal successo casalingo di misura contro il Foggia in campionato. L’ultimo confronto tra ionici e Monopoli risaliva invece allo scorso 4 settembre quando il Monopoli travolse in casa per 4-1 il Taranto.