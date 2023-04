Un minuto di silenzio al dery Avellino-Turris: per ricordare Cecere

L'Avellino ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro di poter omaggiare la memoria di Domenico Cecere. Era cresciuto nelle giovanili del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92. In carriera ha indossato tante maglie.

La Lega Pro, su richiesta dell’ U.S. Avellino 1912, ha autorizzato un minuto di silenzio in anteprima della gara Avellino-Turris per la prematura scomparsa di Domenico Cecere, ex portiere sia dell’Avellino che della Turris.