Un parroco tifa Olbia e il suo collega la Torres: alla fine del derby esulta solo Don Gianni…

"Chi non salta è un sassarese", è stato il coro più gettonato allo stadio Nespoli di Olbia, durante il derby vinto 2-1 contro la Torres. Per l'occasione è tornato il grande pubblico olbiese allo stadio, fra cui gli ultras.

Mentre la curva olbiese ha invitato quella sassarese ad usare in un "certo modo" i candelieri, i due parroci presenti allo stadio non hanno fatto nessun tipo di ironia, ma hanno tifato e basta. Padre Isidoro, della chiesa dei Cappuccini, aveva il cuore solo per la Torres. Don Gianni Sini, invece, parroco della Salette, è un grande tifoso olbiese. Ha avuto ragione lui...