Vercelli, il derby conferma: il giovane Saro è un para-rigori

L’estremo difensore friulano 20enne Gianluca Saro sta dimostrando nel corso di questa stagione di essere decisivo con grandi interventi che spesso hanno salvato la Pro Vercelli

Secondo rigore parato in campionato e, più in generale, tra i professionisti per Gianluca Saro. Il talentuoso portiere della Pro Vercelli, classe 2000, ha infatti neutralizzato il tiro dal dischetto di Umberto Eusepi nel corso del derby poi perso per 1-0 contro l’Alessandria, opponendosi anche sulla ribattuta dello stesso attaccante. Un doppio intervento seguito da altre pregevoli parate, che confermano Saro (nella foto di Ivan Benedetto) tra i migliori portieri della categoria.