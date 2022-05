Vercelli, il tecnico cuore Toro eliminato dalla Juve Under 23: “Meritavamo noi…”

Il derby piemontese non sorride alle "bianche casacche"

Chi è causa del suo derby pianga se stesso. Peccato per la Pro Vercelli, battuta in casa ed estromessa dai playoff dalla Juventus Under 23. Per Massimiliano Nardecchia, tecnico 56enne della Pro ma cresciuto nel Torino da ragazzo e nell'organico di prima squadra del Toro 1984-85, non è proprio il massimo perdere dai bianconeri juventini..."Loro hanno qualità ma abbiamo meritato più noi. È una magra consolazione. Il positivo? Una grande gara giocata con tanto cuore, usciamo a testa alta. Potevamo proseguire ed avremmo fatto bene anche a livello nazionale. La stagione è positiva, abbiamo fatto un girone di ritorno importante in crescendo. Il rammarico è solo nel vedere la nostra squadra stare cosi bene dopo la doppia partita ed uscire. Se fossimo passati… c’è molto rammarico".