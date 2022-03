Vercelli, Lerda squalificato: lui si difende “Ingiustizia, non rinuncio alla mia libertà”

I tifosi avversari si lamentano e lui ne fa le spese...

L’allenatore della Pro Vercelli, Franco Lerda, è stato fermato per 3 giornate e multato con un’ammenda di 3mila euro. La motivazione è la seguente come si può leggere dal comunicato ufficiale redatto dal Giudice Sportivo dopo Piacenza-Pro Vercelli 0-0 dello scorso 13 marzo: “per avere fatto accesso, prima dell’inizio della gara e per una ventina di minuti circa, all’interno del recinto di gioco, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS; 2 – per avere costantemente diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, prima dalla tribuna laterale sud e poi dalla tribuna laterale nord, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS, provocando anche le reazioni del pubblico della squadra ospitante; per avere, in due distinte occasioni, mentre si trovava in tribuna laterale sud, pronunciato un’espressione blasfema: per due volte, al 14°minuto circa del primo tempo, e per una volta al 30°minuto circa del primo tempo”. Lerda era stato squalificato fino al 28 aprile, termine della stagione regolare del campionato di serie C, a causa di una presunta frase razzista pronunciata verso un giocatore del Renate in occasione del match giocatosi al “Silvio Piola” di Vercelli lo scorso 20 febbraio.