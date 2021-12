Verso il no ai tifosi tarantini: il Bari ai suoi “Siete pronti a riempire lo stadio per il derby?”

La capolista Bari prepara il derby con il Taranto che si trova al centro della classifica del girone C di Serie C

La Lega Pro ha comunicato di aver posticipato l’orario di inizio della gara (dalle 14.30 alle 17.30) dell’atteso derby (manca da 29 anni) tra Bari e Taranto previsto per domenica 12 dicembre prossimo allo stadio San Nicola. L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive ha temporaneamente disposto di non avviare la vendita dei tagliandi del settore ospiti dello stadio San Nicola.La decisione finale spetterà quindi al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), ma, come facilmente ipotizzabile, si va verso il divieto di trasferta per i sostenitori ionici.