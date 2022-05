Vicenza in B, ma Renzo Rosso festeggia lo Scudetto del Milan: gli ultras “Senza rispetto”

Vicenza, due striscioni di contestazione

La rabbia dei tifosi del Vicenza per la retrocessione non è ancora scesa anche a causa del post Instagram del patron biancorosso Renzo Rosso, tifoso rossonero e felice per lo scudetto vinto dal Milan.

Per questo. come riferisce Trivenetogoal.com, allo stadio Menti la Curva Sud ha appeso uno striscione: “Appena retrocessi tu festeggi uno scudetto, Renzo Rosso sei senza rispetto” e Only the Losers”.