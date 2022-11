Vigili precettati dal Prefetto: il derby del Triveneto si gioca e il Vicenza ne fa 4…

Il Prefetto di Vicenza ha precettato diciotto agenti di Polizia Locale per il derby del Triveneto di Serie C fra Vicenza e Triestina. Prima della partita era arrivata la protesta di Veronica Dalla Pria (Cub, Confederazione Unitaria di Base di Vicenza): "Il diritto di sciopero viene sacrificato per tutelare eventi con costi a carico della collettività e non di chi da tali eventi trae profitti milionari La polizia locale oggi sciopera contro le pessime condizioni di lavoro dettate da una carenza d’organico spaventosa".