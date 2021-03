Vince chi attacca, all’Avellino il derby campano: Paganese, bene solo in difesa

La Paganese stava riuscendo nell'impresa di tenere lo 0-0, ma l'Avellino ha fatto molto di più per vincere il derby campano di Serie C...

La Paganese ha tenuto botta per 75 minuti di gara ma ha attaccato poco, poi l'Avellino ha fatto suo il derby con merito. Proprio il tecnico degli azzurrostellati, Raffaele Di Napoli, ai microfoni di Prima Tivvù ha ammesso la sconfitta: "Non puoi concedere nulla all’Avellino. Sotto l’aspetto difensivo abbiamo giocato bene, non hanno mai tirato in porta. Forse c’era un rigore per loro nel primo tempo, ma poco altro. A livello difensivo abbiam fatto un’ottima gara: sono contento della prestazione. Dovevamo essere più propositivi, più incisivi, ma non ci siamo riusciti. L’avevamo preparata cercando di creare densità in mezzo al campo, facendo arrivare palle sporche ai loro attaccanti. Ho provato con i cambi a sovvertire la pressione dell’Avellino, ma siamo arrivati corti. Non è un alibi, non ne cerchiamo, ma veniamo da un mese dove giochiamo domenica e mercoledì. Questa partita ci fa capire che siamo sulla strada giusta: dobbiamo stare sereni, lavorando come stiamo facendo".