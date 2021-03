Vis Pesaro, frecciate da derby: “La Samb ha fatto 3 mezzi tiri e ha vinto la partita…”

Il grande Gino Corioni lo paragonava da giovane a Roberto Baggio anni fa: oggi Lorenzo Tassi gioca a Pesaro in Serie C e quando le deve dire non se le tiene...

Redazione DDD

Seconda presenza da titolare in stagione per il 26enne bresciano Lorenzo Tassi, centrocampista della Vis Pesaro cresciuto nelle squadre giovanili dell'Inter. La sconfitta di ieri in casa subita nel derby contro la Sambenedettese ha messo fine alla striscia positiva dei pesaresi.

La Samb ha vinto 3-1, ma Tassi ha una sua visione particolare della gara: "Abbiamo preso subito due gol nel primo tempo, credo che la squadra abbia comunque dimostrato di essere viva dopo tante prestazioni positive. Potevamo andare allo sbando, invece abbiamo avuto almeno cinque palle gol nitide, abbiamo segnato il 2-1 e potevamo fare il 2-2. Ci sono state un paio di situazioni dubbie in area di rigore, quello che conta è la prestazione e ripartiamo da quella. Alla fine la partita è stata decisa da episodi, la Samb ha fatto tre mezzi tiri in porta e tre gol, noi sicuramente potevamo sfruttare meglio le occasioni. Adesso pensiamo a mercoledì perché ci aspetta una partita fondamentale contro il Carpi".