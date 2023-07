Shoot for Love in Italia: special guest… Paulo Dybala

Questa volta, giocano in casa nostra. L’ultimissimo ospite di Shoot for Love è Paulo Dybala, impegnato in una Freekick Challenge.

Girano il mondo in continuazione, in cerca della sfida delle sfide. Questa volta il magico duo di Shoot For Love, ha scelto il bel paese come sede di una nuova challenge. E a Roma, chi se non lui. Paulo Dybala è stato messo alla prova. O, per meglio dire, è stato messo alla prova il suo mancino a giro. Da posizione defilata, adatta ad un sinistro naturale, è stato invitato a calciare verso la porta. Come barriera peró, sono stati poste delle alte e lunghe file di scatoloni.