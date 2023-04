Spezia, Semplici: “Serve più del 100%, modulo? 4-3-3”

Weekend di fuoco in terra ligure. Sabato alle 20.45 in scena il derby Samp-Spezia. Il match di Marassi è un crocevia per le due squadre, in particolar modo per la corazzata di Semplici che ha tre punti di vantaggio sul Verona terzultimo. Il tecnico Toscano Leonardo Semplici ha parlato in conferenza in vista del delicatissimo match: “Il ko con la Lazio? Non ha fatto bene moralmente, è stata una sconfitta che dispiace per come è venuta e per il punteggio finale, ma la verità è questa. Dobbiamo rimboccarci le maniche, se stiamo facendo il 100% dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dall’allenatore. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono, in alcune partite, in altre sufficiente, in altri ancora insufficiente e dobbiamo arrivare ad un livello per disputare la gara con un a certa mentalità e determinazione per fare risultato. Mi auguro che sabato si cerchi di partire con il piglio e la mentalità giusta per mettere in difficoltà la squadra avversaria e per portare a casa punti”.