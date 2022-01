Supercoppa, Graziano Bini: “Inter nettamente favorita, ma l’importante è non farsi male…”

Sensazioni e sapori della partitissima e di quello che ne seguirà...

Riguardo all’imminente sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus e all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Graziano Bini, storico ex calciatore di Inter e Genoa. Che partita ti aspetti in Supercoppa? “Io mi auguro che nessuno si faccia male!”. Cioè? “Cioè che la Supercoppa è importante, ma quello che conta davvero è lo scudetto. Per cui spero che l’Inter vinca, però mi interessa di più il campionato”.