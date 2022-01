Tv locali e tv nazionali, non è un derby: Ravezzani ad Amadeus “La nostra tv si tocca con mano”

Dalle tv locali sono emersi i più grandi talenti delle tv nazionali

Anche Famiglia Cristiana ha voluto registrare la reazione di Fabio Ravezzani, 61 anni, direttore generale, giornalista e conduttore di Telelombardia, che ha voluto riequilibrare la situazione parlando della professionalità di tutto un settore: "Mi sono detto che a 120 colleghi che lavorano seriamente e con impegno per le nostre televisioni (oltre a Telelombardia abbiamo anche Antenna3, Top Calcio24, Videogruppo Piemonte e Milanow) non avrebbe fatto piacere essere derisi in questo modo. Così ho deciso di rispondere a tono. Mi spiace deludere Amadeus, ma noi non manderemmo in onda uno che si sganascia all’idea di lavorare con colleghi di un’altra tv".