Un campo nuovo con la benedizione di Cheva: Lecce in festa…

Proprio Chevanton ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera a Lecce fra il 2001 e il 2004 e oggi è emozionatissimo nel vedere il murale che lo raffigura durante l’esultanza dopo il gol vittoria di Lecce-Napoli 2-1 dell’8 maggio 2011: “Per me è un orgoglio incredibile. Non potete capire l’emozione che provo in questo momento".

Il vero significato: "Ho avuto la fortuna di giocare fuori, indossare altre maglie, ma la maglia del Lecce non l’ho mai tolta. Ho contribuito alla salvezza nel 2010, da cui nasce la foto rappresentativa del murales, il gol contro il Napoli. Quel momento racchiude tutto, in un anno difficile dove ho lavorato duro e sono stato ripagato. Qui la gente lavora tanto per stare bene e piano piano i risultati si vedono. Oggi la zona 167 ha un campo per i bambini e per fare sport, è la cosa fondamentale. Si raccolgono i frutti del lavoro”.