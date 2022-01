“Vattene” e inchieste giudiziarie: ecco da cosa nascono i tweet di insulti sui club italiani

Sui social anche gli echi della vicenda della giornalista toscana vittima di molestie sessuali da parte di un tifoso della squadra viola, il quale rischia un DASPO di tre anni.

La stagione è in pieno svolgimento, odio e l’amore per le squadre di calcio non solo sul campo, ma anche sui social media, dove le tifoserie rivali si scontrano attraverso i post: quali squadre ricevono più insulti e qual è l’imprecazione più popolare?