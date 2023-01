Verona, l’infortunio a Thomas Henry blocca il doppio derby di mercato

Non ci voleva...

Thomas Henry era entrato in campo al Bentegodi ieri sabato 21 gennaio negli ultimi minuti di gara, mentre l'Hellas stava vincendo 2-0 contro il Lecce.

L'uscita dal campo in lacrime e in barella dell'attaccante francese, si teme un lungo stop, è stata una vera e propria tegola per il Verona e il suo mercato.