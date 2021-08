Walter Zenga e le sue quattro dosi di vaccino: “Volevo solo seguire il calcio italiano…”

Quanti vaccini....!

“C’è chi non si vaccina, chi fa il richiamo e chi come me decide di fare dopo due dosi di Sinopharm anche una terza e quarta dose di Pfizer“ ha scritto Zenga sul proprio profilo Instagram. “Perché? Per avere il green pass e poter stare in Italia a seguire il mio amato calcio” prosegue l’ex mister rossoblù.