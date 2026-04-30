Danilo Luiz da Silva, difensore del Flamengo e della Nazionale brasiliana, giocherà il Mondiale di quest'estate dopo essere stato convocato da Carlo Ancelotti nelle ultime uscite internazionali con la Seleçao. Nonostante i 34 anni, il Flamengo avrebbe proposto al giocatore un prolungamento di contratto per un'altra stagione e in Brasile si dà per scontato il suo rinnovo. Arrivato dalla Juventus nel gennaio 2025, con la maglia rossonera ha collezionato 47 presenze e 5 gol vincendo 1 Campionato Brasiliano, 1 Supercoppa Brasiliana, 1 Copa Libertadores e 2 Campionati Carioca.

Danilo in Italia ha vestito la maglia della Juventus dalla stagione 2019-2020, diventando il primo capitano straniero della storia della Juventus dai tempi di Sivori raggiungendo le 213 presenze tra tutte le competizioni ed entrando nel cuore dei tifosi bianconeri. Memorabile il suo esordio con gol dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo nella vittoria contro il Napoli nella stagione dell'ultimo scudetto della Vecchia Signora, con la quale ha conquistato 1 Serie A, 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.

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CREMONA, ITALIA - 04 GENNAIO: Danilo Luiz Da Silva della Juventus calcia il pallone durante la partita di Serie A tra US Cremonese e Juventus allo Stadio Giovanni Zini il 04 gennaio 2023 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Danilo, le sue possibili scelte per il futuro

Oltre al prolungamento di contratto offerto dal Flamengo, il difensore ha ricevuto offerte da altre squadre che giocheranno laanche se non è del tutto escluso che si ritirerà quest'estate dopo il Mondiale con il Brasile. Al di là dell'apporto tecnico,, dove funge da tramite ideale tra la squadra e la dirigenza. Nonostante queste garanzie, il suo futuro rimane un'incognita tutta da decifrare. Dal punto di vista atletico Danilo attraversa ancora un momento eccellente, vista la continuità mantenuta in Brasile in un calcio molto fisico.

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Attualmente il giocatore tiene aperte tutte le porte, inclusa quella di un possibile ritiro, ma la sua priorità assoluta resta il Mondiale con la maglia del Brasile, che intende vivere ancora una volta da protagonista. Il CT del Brasile, Carlo Ancelotti, ha confermato ufficialmente Danilo come uno dei punti fermi della spedizione per i Mondiali 2026. Per Ancelotti, Danilo non è solo un difensore solido e d'esperienza, ma un leader fondamentale per una spedizione come questa, dove il giocatore potrà mettersi in gioco e decidere a fine competizione il suo futuro.