Endrick, giovane attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito al Lione, è risultato ancora una volta decisivo nella vittoria contro il Rennes trovando il gol del definitivo 4-2, trovando così l'ottavo gol da quando è approdato in Francia. Nel post-partita però l'attaccante ha lasciato delle dichiarazioni che lasciano qualche dubbio su un suo possibile ritorno in Spagna quest'estate.

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IGO, SPAGNA - 12 MARZO: Endrick dell'Olympique Lione in azione durante la partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e Olympique Lyonnais presso lo Stadio Balaídos il 12 marzo 2026 a Vigo, in Spagna. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Endrick, le dichiarazioni sul suo futuro e i numeri in questa stagione

Fermato per qualche domanda dadopo l'ultima importantissima vittoria, il giovane brasiliano ha dichiarato: "Farò quello che mi dirà Dio e quello che vorrà mia moglie. Se dovrò rimanere qui a Lione, lo farò volentieri". Con questa vittoria il Lione è salito al terzo posto a quota 60 punti, posizione in classifica che permetterebbe a Les Gones di partecipare alla prossima Champions League.

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Endrick è stato uno dei principali protagonisti della stagione del Lione, segnando 8 reti e fornendo 7 assist in 19 partite tra tutte le competizioni e ha dichiarato anche che è pronto a qualsiasi destino il Real Madrid sceglierà per lui: "Se dovrò tornare al Real Madrid, lo farò. Se il Real decidesse di mandarmi altrove, allora ci andrò ma sarà Dio a decidere cosa devo fare".

Ha poi continuato parlando dell'accoglienza ricevuto da tutto il Lione: "Sono stato accolto benissimo da Fonseca e da tutti i miei compagni di squadra, sto vivendo dei bellissimi momenti e non mi pento di nulla". Ha concluso parlando della sua possibile convocazione per il Mondiale: "Se verrò convocato per i Mondiali, ringrazierò tutte le persone che mi sono state accanto".

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Endrick ricordiamo che è profondamente religioso e da poco si è sposato con la modella e influencer brasiliana. Da poco ha anche annunciato di essere in attesa di un bambino, cose della vita che fanno prendere scelte anche extra-campo.

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