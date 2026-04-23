Dopo anni da protagonista assoluto nel progetto di Pep Guardiola, il futuro di Bernardo Silva sembra sempre più lontano da Manchester. Il centrocampista portoghese rappresenta da tempo uno dei punti di equilibrio del City, ma l’idea di una separazione a fine stagione appare oggi molto più concreta. Quando un giocatore di questo livello si avvicina all’addio, il club non può permettersi di aspettare, per questo il City ha già iniziato a muoversi per individuare il profilo giusto su cui costruire il prossimo centrocampo. Ed è proprio qui che entra in scena Enzo Fernandez, nome che piace da tempo e che oggi viene considerato uno dei candidati più forti per raccogliere questa eredità. Infatti, secondo quanto riportato da The Athletic, sono iniziati i primi contatti esplorativi con il calciatore argentino classe 2001.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Enzo Fernandez esulta dopo un gol contro il Tottenham. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Enzo Fernandez è il profilo che convince di più

Il centrocampista argentino del Chelsea viene visto come un giocatore perfetto per il sistema di Guardiola: qualità tecnica, personalità, visione di gioco e capacità di gestire ritmi e pressione anche nelle partite più pesanti. Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester City avrebbe già avviato i primi contatti per capire margini e possibilità dell’operazione, non si tratta di una trattativa semplice, perché il Chelsea continua a considerarlo una figura centrale del proprio progetto, ma il mercato attorno al suo nome resta apertissimo.

Enzo non è soltanto un talento di prospettiva: è un giocatore già abituato a responsabilità enormi e questo, per una squadra come il City, pesa quasi più del talento puro.

Caricamento post Instagram...

Anche la Juventus osserva con attenzione

La situazione interessa da vicino anche la Juventus, che guarda con attenzione agli sviluppi attorno a Bernardo Silva poiché l’eventuale uscita del portoghese potrebbe infatti aprire scenari importanti e cambiare gli equilibri di mercato a livello europeo. Se il City dovesse affondare davvero su Enzo Fernandez, significherebbe che il club considera ormai concreto il cambio di ciclo a centrocampo, un messaggio chiaro anche per chi osserva da fuori. Oltre alla Juve, anche altri top club europei seguono la situazione, compreso il Real Madrid, segnale di quanto il nome dell’argentino sia destinato a diventare uno dei più caldi dell’estate. Il Manchester City vuole muoversi in anticipo e non lasciare vuoti. E quando Guardiola inizia a scegliere il suo prossimo regista, il mercato si accende davvero.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui