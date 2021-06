Bari-Taranto, torna il derby delle Murge: dopo una assenza di 28 anni!

L'ultima sfida assoluta è avvenuta in Serie B a Taranto il 21 febbraio 1993, ed è terminata col punteggio di 0-0

Redazione DDD

Nel prossimo campionato di Serie C torna, dopo 28 anni, il derby Bari-Taranto. Chiamato anche il derby delle Murge, è l'incontro tra le squadre delle due città pugliesi più popolose. Il primo confronto si giocò a Bari il 4 novembre 1951 in Serie C e finì con una vittoria per il Bari per 4-2. Il derby venne disputato anche in serie cadetta varie volte, la prima delle quali sempre a Bari il 25 settembre 1955, dove vinsero per 4-2 i rossoblu.

Tuttobari.com lo presenta così: "Il derby manca dal 1993, quando allo Iacovone Bari e Taranto, all’epoca in serie B, si spartirono la posta in palio con un pareggio a reti inviolate. Indelebile nei ricordi dei tifosi biancorossi è rimasto il derby d’andata di quella stessa stagione: nel settembre 1992 il Bari si impose in rimonta al San Nicola con il risultato di tre a uno. A riportare la parità fu Sandro Tovalieri con una girata al volo in area di rigore, rete del vantaggio siglata da un portentoso stacco di testa di Giovanni Loseto e sigillo finale targato Igor Protti. Lo storico dei derby tra Bari e Taranto conta quarantasei precedenti: diciannove le vittorie dei galletti, tredici quelle dei rossoblu.

La prima volta risale al campionato di serie C 1951-1952 quando il Bari prevalse per quattro a due; nella partita di ritorno fu invece il Taranto a conquistare il suo primo derby con una vittoria di misura (1-0). Celebre il due a zero rifilato dal Bari al Taranto nel derby dei ritorno della stagione 1988-1989: ad andare a segno furono Loseto e Maiellaro, protagonisti di una vittoria che consolidò il primato dei galletti e che spianò la strada verso la promozione in massima serie".