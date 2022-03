Derby di Medellin, vince sempre il Nacional: da 4 anni Independiente sempre sotto

El Clásico Paisa è il nome con cui è noto il derby calcistico tra Atlético Nacional e Independiente Medellín, squadre di calcio della città di Medellín, in Colombia. Una metropoli che ferma il suo respiro, tutte le volte che inizia un derby.

Incredibile serie di vittorie consecutive del Nacional Medellin contro l'Independiente Medellín in campionato. Dalla seconda metà del 2018, i verdi non sanno cosa voglia dire perdere un derby. La vittoria ottenuta domenica sera (2-0) contro l'Independiente Medellín, per la 10' giornata del campionato colombiano, ha riportato la serenità nell'Atlético Nacional (la squadra avversaria del Milan a Tokyo nel 1989 con Higuita in porta), dopo una settimana caotica in cui era arrivata l'eliminazione nella fase preliminare della Copa Libertadores 2022.