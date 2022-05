Derby social: Milan davanti all’Inter

Bene Juventus e Roma, ma Milan e Inter...

Redazione DDD

I dati di Football Benchmark sulle community dei nostri club calcistici italiani su tutte le piattaforme, dimostrano che sono cresciuti. Anche se in questo caso la classifica non rispecchia quella vera. Sul campo è testa a testa Milan-Inter. Sui social invece al momento non c'è partita: la Juve vanta 123,6 milioni e passa di follower di cui 7,5 guadagnati nel corso di questa stagione (+6,5%).

Ma la volata scudetto ha fatto crescere, in percentuale, Milan e Inter più della Juve. Il Milan ha 54,06 milioni di follower, di cui 4,72 nuovi durante questo campionato (+9,6%), mentre l'Inter è a 49,48 con 3,96 di nuovi follower (+8,7%). Il quarto posto se lo prende la Roma, sorpresona della stagione. "CR7 ha reso il marchio Juve fortissimo a livello internazionale", commenta Andrea Sartori, ceo di Ace Advisory. "Non a caso il loro boom è arrivato in un anno o poco più".

Nuove piattaforme, su TikTok Juve (9,6 milioni), Milan (4,3) e Inter (3,8) sono davanti, anche loro sono cresciute moltissimo ma sotto il 150%. Mentre in Cina, dove i social occidentali sono bloccati regna Weibo, una sorta di Twitter più articolato. In Italia sono presenti in 6 (Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli e Fiorentina). Weibo è l'unico caso italiano in cui al primo posto non c'è la Juve. Qui è messa molto meglio l'Inter (4,88 milioni contro 3,28), e anche qui la spiegazione è semplice e sta al vertice: la proprietà cinese, nello specifico un marchio forte come Suning. Con il Milan a Investcorp quindi ci si potrà aspettare un'invasione di follower rossoneri dal medioriente?