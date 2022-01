Dopo 40 anni di attesa, lo Strasburgo si impone a Metz nel derby

Era il derby di campionato numero 100...

Erano 40 anni che gli alsaziani dello Strasburgo non vincevano il derby di campionato in casa del Metz. Lo storico digiuno è terminato, grazie allo 0-2 ottenuto dagli ospiti allo stadio di Saint-Symphorien.

Grande vittoria dello Strasburgo, che aveva dominato già nel primo tempo. Dominatori in questo 100esimo derby in prima divisione, gli uomini di Julien Stéphan hanno dominato ma si sono rifugiati solo nei minuti di recupero. Questa ottava vittoria stagionale consente loro di salire provvisoriamente al 7° posto in Ligue 1 con 29 punti.