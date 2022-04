Edimburgo, gli Hibs possono porre fine al tabù dell’Hampden derby?

I tifosi di Hibernian e Hearts si riverseranno su Hampden Park questo mese per la semifinale di Coppa di Scozia: 4' incontro al National Stadium in questo secolo, impianto in cui il derby di Edimburgo lo hanno sempre vinto gli Hearts of Midlothian...

Redazione DDD

Con gli Hearts of Midlothian di Robbie Neilson che hanno quasi garantito il terzo posto in campionato ed entrano in gioco come favoriti, i giocatori dell'Hibernian credono comunque che la situazione stia "girando" sotto il nuovo boss Shaun Maloney. Nonostante i precedenti che all'Hampden di Glasgow siano di segno contrario...

L'influente difensore Ryan Porteous è stato un caposaldo al centro della difesa dell'Hibs in assenza del capitano del club Paul Hanlon e il difensore centrale ha apprezzato assumersi maggiori responsabilità sia dentro che fuori dal campo: “Siamo in una buona posizione difensiva; sento che la struttura della squadra è davvero buona. Stiamo chiaramente cercando di costruire qualcosa, e ci stiamo provando e riuscendo insieme. La semifinale? Due partite contro gli Hearts in una settimana: è fantastico per i fan, è fantastico anche per i giocatori e anche per la città. Al momento l'umore è alto, lo spirito è alto e siamo tutti concentrati per raggiungere un'altra finale e finire al quarto posto. La maggior parte delle partite che abbiamo giocato contro gli Hearts in cui ho giocato da quando sono qui sono state piuttosto strette e ambigue. Speriamo che, con un pubblico tutto esaurito, l'atmosfera sarà buona e che tutto vada bene per noi”.