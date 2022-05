Il derby con Dio, Jorge Molina miglior marcatore d’Europa over 39: superato Ibra

La recente doppietta contro il Maiorca ha proiettato Jorge Molina in cima ad una speciale classifica…

Record su record. L’attaccante spagnolo del Granada, Jorge Molina, nell’ultima gara contro il Maiorca ha stabilito due record in una volta sola. A 40 anni e 15 giorni l’ex Betis e Getafe ha siglato una doppietta, al 69’ e al 90’, nel 6-2 finale all’Estadi de Son Moix. Una vittoria pesante per i Los Nazaríes contro una diretta concorrente per la salvezza. Ma il 9° e 10° gol in campionato per Jorge Molina significano anche altro. Grazie alle due reti segnate sabato scorso, infatti, Jorge Molina è diventato il primo 40enne a firmare una doppietta nella Liga.