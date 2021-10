Lo Slavia perde il derby di Praga ma ecco i complimenti da Londra: “Come l’Arsenal degli Invincibili”

Lo Slavia Praga ha eclissato gli Invincibles dell'Arsenal nonostante la loro striscia di imbattibilità da record conclusasi con la sconfitta nel derby contro i rivali cittadini dello Sparta Praga.

I campioni cechi dello Slavia sono stati sconfitti 1-0 dallo Sparta nel 300esimo Derby di Praga di domenica, con la loro incredibile striscia di imbattibilità in campionato di 54 partite che si è interrotta. Un calcio di punizione deviato dell'ala dello Sparta Lukas Haraslin, protagonista della Slovacchia a Euro 2020 di questa estate, ha fatto la differenza e lo Slavia, che ha giocato gran parte della partita con dieci uomini, ha subito la prima sconfitta in campionato in oltre un anno e sette mesi.