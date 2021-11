London derby, il pessimo score di Antonio Conte contro l’Arsenal preoccupa i tifosi Tottenham

L'ex allenatore del Chelsea Conte vanta uno scarso record manageriale contro l'Arsenal nei suoi otto incontri contro i Gunners

Gli Spurs hanno deciso di licenziare Nuno Espirito Santo come capo allenatore dopo soli quattro mesi in carica, con l'allenatore portoghese che ha perso cinque delle sue 10 partite di Premier League prima di essere sollevato dall'incarico. Il presidente Daniel Levy ha rapidamente inseguito Conte e i fan sono estremamente entusiasti. Conte è rinomato per il suo eccellente processo decisionale tattico. Sotto la guida dell'ex manager dei Wolves, il Tottenham ha invece perso contro Chelsea, Manchester United e i rivali locali dell'Arsenal in questa stagione.