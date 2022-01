Madrid, derby mancato in finale: Ancelotti imbattuto contro il tecnico del Bilbao

Niente derby di Madrid per la finale di Supercoppa spagnola che andrà in scena a Riyad, in Arabia Saudita. Il Real Madrid, che ha sconfitto il Barcellona, se la vedrà con l’Athletic Bilbao, che ha rimontato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Redazione DDD

L'Athletic Bilbao ribalta l'Atletico Madrid e si conquista il diritto di sfidare il Real Madrid nella finale della Supercoppa di Spagna, in programma domenica in Arabia Saudita alle 19.30. Al King Fahd International Stadium di Riyad, i gol di Yeray e Nico Williams negano all'Atletico il derby col Real. A giocarsi il trofeo saranno loro, sperando di concedere il bis del successo ottenuto un anno fa a spese del Barcellona.

Nico Williams

La squadra basca giocherà la sua sesta finale nella manifestazione, lo farà per la prima volta in anni consecutivi dopo avere trionfato a Siviglia nel 2021. I biancorossi potrebbero vincere due titoli consecutivi nella stessa competizione per la prima volta da 1983 e nel 1984, quando conquistarono la Liga per due anni di seguito. Nel 2021 Athletic e Real Madrid si sono incontrati per quattro volte, di cui tre nella Liga: hanno sempre vinto i bianchi (1-0, 1-0 e 2-1, in terra basca, lo scorso 22 dicembre, con le tre reti realizzate nei primi dieci minuti: doppietta di Benzema e acuto di Sancet, che ha accorciato le distanze). All’Athletic, invece, è andata la semifinale della Supercoppa spagnola giocata a gennaio dello scorso anno a Siviglia, un precedente che li rincuora: 2-1, con due reti di Garcia nella prima frazione di gioco e il gol, nella ripresa, del solito Benzema. Che ha un conto aperto con l’undici di Bilbao, evidentemente: il bomber francese ha segnato 17 gol in 26 partite contro l’Athletic Bilbao in tutte le competizioni, più che contro qualsiasi altro avversario affrontato nella sua esperienza con i Blancos.

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti non ha mai perso nelle sei sfide contro Marcelino Garcia Toral dell’Athletic Bilbao: tutte gare disputate nella Liga (lo scorso anno, va ricordato, sulla panchina dei madridisti c’era ancora Zinedine Zidane). Le quote di Bwin indicano il Real Madrid come favorito.