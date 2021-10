Milan-Inter, il prossimo derby sarà il numero 300 della Storia

Partite ufficiali e amichevoli: il 7 novembre in campo Milan e Inter per il 300esimo storico derby della Madonnina

La storia dice che in 228 incontri ufficiali, l’Inter si è imposta per 64 volte, contro le 77 del Milan e i 67 pareggi. Il totale assoluto, comprese coppe secondarie o amichevoli, ribalta però tutto: 113 successi rossoneri contro i 108 nerazzurri e 78 pareggi.

I recordmen di presenze sono due capitani storici: Paolo Maldini (56 apparizioni) per il Diavolo, Javier Zanetti (47) per la Beneamata. La vittoria più larga per i rossoneri è un incredibile 6-0 datato 11 maggio 2001, mentre per i nerazzurri c’è lo 0-5 del 1910: nel ’49 il match con più gol, un 6-5 per l’Inter. Sandro Mazzola, sempre per l’Inter, vanta invece il gol più veloce della storia del derby, solo 13 secondi dopo il fischio d’inizio.