Monza, il Como sta arrivando: senza promozione, nuovi derby al Brianteo e al Sinigaglia

Il Monza fatica a salire in A, il Como è salito in B...

Nella stagione 2019-20, le arcirivali Como e Monza hanno totalizzato nei due derby in Serie C una vittoria per i brianzoli e un pareggio. Nella prossima stagione la sfida fra le due squadre e le due tifoserie potrebbe riproporsi, anche se questa volta in Serie B. Il Como infatti è alla finestra in attesa dei verdetti dei playoff, aspettando la firma del contratto con mister Giacomo Gattuso. Per i lariani nel prossimo torneo cadetto per ora, sono annunciati due derby lombardi, contro il Brescia e la Cremonese.