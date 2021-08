Pochi tifosi e tanta rivalità: il derby di Vienna rimanda ancora la prima vittoria dell’Austria

Il pareggio fa più felice il Rapid Vienna che rimonta il risultato e rimane davanti in classifica

Il derby di Vienna numero 333 Vienna Football Derby si è concluso senza un vincitore. I padroni di casa dell'Austria e gli ospiti del Rapid si sono fermati sull'1-1 domenica 29 agosto alla Generali Arena. Lukas Mühl al 33esimo minuto ha portato in vantaggio l'Austria, Marco Grüll a inizio ripresa ha pareggiato per il Rapid che ora è quarto in classifica, quattro punti sopra rispetto all'Austria.

Il Rapid ha ampliato la striscia di derby di campionato da imbattuto contro i suoi rivali storici, portandola a cinque partite, ma recentemente ha condiviso quattro punti. Dietmar Kühbauer, tecnico del Rapid, deve aspettare la sua 50esima vittoria da allenatore. Per il suo omologo Manfred Schmid è stata il primo derby come capo allenatore all'Austria. L'auspicata prima vittoria della stagione non si è concretizzata. Il suo score in campionato resta ora di quattro pareggi e due sconfitte. Nella storia del derby viennese, è stato il pareggio numero 78, rispetto a 136 successi del Rapid e 119 dell'Austria. Solo 11.035 spettatori sono entrati nell'Arena Generali. Ciò è dovuto anche alla decisione dell'Austria di offrire i biglietti solo ai soci del club e agli abbonati.