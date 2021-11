Quando Saponara sembrava Kaká…Tonelli e il derby nel derby fra Empoli e Viola

Le statistiche sono favorevoli ai viola

Lorenzo Tonelli e Riccardo Saponara saranno avversari sabato pomeriggio in un derby dell'Arno molto sentito, come quello tra Empoli e Fiorentina. In tempi nono sospetti, qualche anno fa, Tonelli ha raccontato la loro amicizia: "Giocavamo nella Primavera dell'Empoli, lo presentarono come se avessero comprato Kaká. Già a tutti noi della Primavera ci stava un po' antipatico, lo avevano posto come fenomeno del momento, pagato un sacco di soldi, cercavo di picchiarlo spesso in allenamento. Non ci riuscivo, perché era forte, andava a duemila all'ora". Ma dopo qualche tempo ecco che inizia la vera amicizia: "Conoscendolo meglio ho visto che era un 'pulcino indifeso', era lì tranquillo, non diceva una parola, molto timido, classico bravo ragazzo. A 20 anni mi sono trasferito a Empoli da Firenze, ci siamo frequentati costantemente, ed è nato un bel rapporto, io ero un po' più matto, lui casa e chiesa, siamo diventati grandi amici".