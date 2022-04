Balleri, nel derby si salvi chi può: “Dalla Samp mi aspettavo di più…”

Il derby di Genova, chi lo vince si salva...

In merito all’attualità fronte Samp e all’imminente Derby della Lanterna, la redazione di DerbyDerbyDerby ha intervistato in esclusiva David Balleri, ex calciatore blucerchiato. Come commenti il momento di flessione in casa Samp? “Devo essere sincero? Onestamente qualcosa in più mi aspettavo”. Per quali motivi? “Perché la Samp è molto più forte a livello qualitativo. Gli ultimi risultati non corrispondono, a livello effettivo, al valore della Sampdoria”.