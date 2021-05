Claudio Ranieri: “Sarà un derby, noi abbiamo voglia di rivalsa”

Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del "quasi derby" con lo Spezia di Vincenzo Italiano, in programma domani sera al Ferraris.

“Fortunatamente dopo la partita non bellissima c'è subito un'altra partita ovvero lo Spezia. Una squadra che ci ha battuti all'andata per cui abbiamo lo spirito di rivalsa. Ogni partita deve essere quella della stagione. Voglio una grande prova dai miei.

Mi aspetto un'avversario ben organizzato che fa girare palla e cerca verticalizzazioni. Dovremo essere bravi a non farli ragionare.. E' logico che quando si perde male ci siano sempre delle critiche. Bisogna essere sempre attenti a dare però il giusto peso. Noi stiamo facendo una corsa su noi stessi. E' quasi un derby, ci sta il pepe. Dovremo dare il massimo e accettare il risultato della sfida. Se faranno la stessa partita dell'andata e ci batteranno, faremo loro i complimenti. Certo senza i tifosi non è calcio. Ci mancano tanto. Non giocare con quel patos non è la stessa cosa. Ci siamo tolti delle soddisfazioni comunque. La verità è che non abbiamo mai staccato la spina, è stato un anno disastroso per lo sport”.